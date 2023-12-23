Украина имеет достаточный объем валютных резервов, которых хватит на длительное время, уверен эксперт.

Курсовая ситуация на валютном рынке в январе будет достаточно прогнозируемой: при частых, но крайне незначительных колебаниях, курсовые пределы допустимых валютных изменений не изменятся.

Как рассказал УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, начало года не принесет каких-то существенных изменений на валютный рынок, ведь внедренная регулятором стратегия "управляемой гибкости" вместе с вектором на снижение разницы между курсами безналичного и наличного рынков, по всем признакам, будет продолжаться и в дальнейшем.

"Собственно, с определенными предположениями можно ожидать, что в обычно достаточно инертном для валютных изменений январе, НБУ сохранит тактику "валютных прикосновений" через интервенции на межбанке для сохранения баланса между спросом и предложением. А учитывая большой запас прочности (международные резервы страны составляют около 39 млрд долл.) сейчас отсутствуют опасения относительно появления неконтролируемых процессов на рынке, связанных, например, с определенной аритмичностью получения страной международной финансовой поддержки", - сказал Лесовой.

Эксперт отметил, что стратегия НБУ является достаточно эффективной, ведь в течение декабря курсовые показатели между безналичным и наличным рынками снизились до погрешности - 0,3-0,4 грн. а снятие валютных ограничений на наличном рынке фактически способствует созданию единого наличного курса с конкуренцией между финансовыми учреждениями за клиентов.

Еще одним важным фактором, который так или иначе будет влиять на валютный рынок, банкир назвал путь к разблокированию западных границ страны. По его словам, экспортная выручка - это весомая составляющая валютных поступлений. Именно поэтому логическим следствием проблемы станет ее устранение (при оптимистическом сценарии можно рассчитывать, что именно в январе фуры снова поедут).

"Что касается объемов макрофинансовой поддержки, то замечу, что ожидаемые/желаемые объемы в 41 млрд долларов, скорее всего, будут поступать не так системно, как это было в 2022 и 2023 годах. Конечно, неуверенность последних 2 месяцев в международных финансах может раздражать сознание, отчасти вызвать "испуг" на рынке. Однако, повторюсь, Украина имеет достаточный объем валютных резервов, которых может хватить на достаточно длительное время", - сказал Лесовой.

Он добавил, что международная финансовая помощь - это не только средства США, но и других стран "Большой семерки", ЕС, МВФ, в конце концов, есть еще кредитный механизм получения необходимого объема финансирования.

"Таким образом, можно ожидать, что январь на валютном рынке будет достаточно инертным, а курсовая ситуация может стать достаточно прогнозируемой: при частых, но крайне незначительных колебаниях, курсовые пределы допустимых валютных изменений не изменятся. При этом текущие курсовые изменения не будут превышать 0,2 грн, а разница между курсами межбанка и наличного рынка вряд ли превысит 0,2 грн", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 22 декабря, подорожал на 10 копеек - до 38,20 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 41,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,15 грн за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: