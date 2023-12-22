Продать доллар можно в среднем по курсу 37,60 грн, евро – 41,15 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 22 декабря, подорожал на 10 копеек – до 38,20 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,6 0 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 41,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,15 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня составляет 38,20 грн/долл. (продать доллар можно за 38,05 грн). Курс евро же в обменниках подорожал на 8 копеек, до 41,95 грн/евро (курс продажи – 41,75 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины на пятницу, 22 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,60 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 41,28 грн/евро, то есть гривня ослабла на 21 копейку по сравнению со вчерашним курсом.

Несмотря на девальвацию гривны, которая наблюдается в последние дни, ситуация на валютном рынке является нормальной, ведь согласно задекларированным принципам Нацбанка, курс может колебаться в обе стороны, рассказал замглавы НБУ Сергей Николайчук. Он подчеркнул, что регулятор сглаживает эти колебания, в то же время позволяя курсу выступать корректирующим механизмом для валютного рынка и макроэкономических процессов.

Вас также могут заинтересовать новости: