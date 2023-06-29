Стабильность курса валют в Украине будет обеспечена действиями НБУ, уверен эксперт.

Курс доллара в Украине в июле, как и курс евро, скорее всего, будет оставаться стабильным.

По прогнозу аналитика Центра биржевых технологий Максима Орыщака, средний курс продажи доллара сохранится в диапазоне 36,5-37 гривень, а евро - в рамках 39-40,5 гривень, передает "Хвиля".

Отмечается, что стабильность курса валют в Украине будет обеспечена действиями НБУ, который с начала полномасштабной войны принял меры, смягчающие возможные колебания. Кроме того, на ситуацию на валютном рынке влияют стабильные потоки внешнего кредитования Украины.

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"Это связано с долгосрочным доверием международных кредиторов к экономическому потенциалу Украины. Несмотря на военные действия и разрушения, экономическая активность в Украине сохраняется. Бизнесы функционируют и вкладывают средства в свое развитие, что способствует поддержанию относительной стабильности валютного рынка", - отметил Орыщак.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 28 июня

Напомним, в банковских обменниках Киева наличный курс гривни к доллару 28 июня ослабился на 5 копеек - до 37,40 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослабился на 15 копеек и составил 41,15 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" 28 июня остался на уровне предыдущего дня - 37,25 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составил 37,45 грн, евро - 40,65 грн.