Продать доллар в среднем можно по курсу 36,78 грн, евро – 40,40 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 28 июня, ослабился на 5 копеек – до 37,40 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослабился на 15 копеек и составляет 41,15 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,78 грн за долл., евро - 40,40 грн за евро.

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Ситуация на валютном рынке Украины

Как сообщал УНИАН, в Национальном банке отметили, что возможное прекращение работы зерновой инициативы и, как следствие, полная блокировка морских путей будет иметь негативные последствия для украинского экспорта и может усилить давление на курс гривни.

По прогнозу директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, курс доллара в Украине до конца текущей недели (до 2 июля) будет находиться в пределах коридора 36,5-37,6 грн/долл. При этом эксперт не исключает оживления курсового движения и роста диапазона его колебаний в ближайшие дни. Это связано с приближением переходной даты перед выплатой зарплат украинцам и налогов.

В то же время экономист Олег Пендзин прогнозирует, что курс доллара в Украине до конца лета 2023 года будет стабильным, поскольку Нацбанк достиг цели, к которой стремился: наличный курс доллара сейчас близок к официальному курсу в 36,6 гривни.

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