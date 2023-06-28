Американскую валюту можно продать по курсу 36,75 грн/долл.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" 28 июня остался на уровне предыдущего дня - 37,25 грн за доллар.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн. Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подорожал на 10 копеек - до 41,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,75 грн/долл., евро - 40,20 грн/евро.

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Ситуация на валютном рынке в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины пересмотрел прогноз по кредитным потерям из-за российского вторжения с 30% до 20%.

Также ранее в Нацбанке отметили, что возможная блокировка морских путей экспорта из Украины вследствие прекращения работы зерновой инициативы может усилить давление на курс гривны.

В то же время экономист Олег Пендзин прогнозирует стабильный курс доллара в Украине до конца этого лета. Он отмечает, что Нацбанк достиг цели, к которой стремился: сейчас наличный курс доллара близок к официальному курсу в 36,6 гривны.

По прогнозу директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, курс доллара в Украине до конца текущей недели будет находиться в пределах 36,5-37,6 грн/долл.

Курс гривны в банковских обменниках сегодня ослаб и по отношению к доллару, и по отношению к евро. Так, курс гривны к доллару ослабился на 5 копеек – до 37,40 грн/долл. Относительно евро курс гривны ослабился на 15 копеек и составляет 41,15 грн/евро.

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