На этой неделе следует ожидать роста волатильности на рынке, отметила эксперт.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели (до 2 июля) будет находиться в пределах коридора 36,5 - 37,6 грн/долл., прогнозирует директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, передает 24 канал.

По ее словам, на этой неделе следует ожидать роста волатильности на рынке. Связано это с приближающейся переходной датой перед выплатой зарплат украинцам и налогов.

"Опыт прошедших недель и общее соотношение спроса и предложения, правда, не дают повода прогнозировать существенное подорожание иностранной валюты. Но такие попытки будут предприниматься. Повышенная волатильность будет сопровождаться расширением разницы между курсами продаж и покупки валюты. А после этого рынок будет искать новое равновесное значение курса", - отметила эксперт.

Золотько не исключает оживления курсового движения и роста диапазона его колебаний в ближайшие дни.

Курс доллара в Украине - сколько стоит доллар 27 июня

Как сообщал УНИАН, в банковских обменниках Киева наличный курс гривни к доллару 27 июня остался на уровне предыдущего показателя - 37,35 грн/долл.

Относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 41,00 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,75 грн за долл., евро - 40,30 грн за евро.

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