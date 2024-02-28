Продать доллар можно в среднем по курсу 38,20 грн, евро – 41,45 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 28 февраля, остался на прежнем уровне – 38,70 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 4 копейки и составляет 42,14 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,45 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 4 копейки – до 38,63 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,51 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 8 копеек и составляет 42,07 грн/евро (курс продажи – 41,88 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 28 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,42 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 8 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 41,72 грн/евро, то есть гривня ослабла на 12 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Как говорится в статье УНИАН, по словам руководителя службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард" Юрия Крохмаля, недавний рост курса доллара происходит на фоне задержки в финансовой поддержке Украины со стороны США, дополнительного негатива добавляют события на польско-украинской границе.

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