Курс гривны к евро установлен на уровне 41,72 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 28 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,42 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта также значительно ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 41,72 грн/евро, то есть гривня ослабла на 12 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,27/38,32 грн/долл., евро – 41,52/41,57 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 27 февраля, остался на прежнем уровне – 38,70 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 42,10 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 27 февраля, вырос на 5 копеек – до 38,70 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 42,20 грн за евро.

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