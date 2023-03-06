Особых угроз для граждан не будет, прогнозирует эксперт.

Наличный курс доллара в Украине в период с 6 до 10 марта в банках будет находиться в пределах коридора от 38,30 гривны до 39,80 грн/долл., а по евро - от 40,00 до 42,00 грн/евро.

"По курсу доллара особых угроз для граждан не будет, - прогнозирует аналитик Алексей Козырев, передает "Минфин". - Банкам точно сейчас не до "раскачки" курса, а обменники финкомпаний в основном будут озабочены увеличением оборота покупок и продажи валюты и наращиванием платежеспособной клиентуры, чтобы максимально заработать в формате "с оборота". С этой же целью обменники постараются сохранить небольшой или средний уровень спреда между покупкой/продажей валюты".

По прогнозу эксперта, к обменниках финкомпаний ценники по доллару и евро будут в более узких пределах: доллар - от 38,40 до 39,60 грн/долл., евро - от 40,10 до 41,70 грн/евро.

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Курс доллара в Украине - сколько стоит доллар 6 марта

Как писал УНИАН, в банковских обменниках Киева 6 марта курс гривни к доллару остался на уровне предыдущего дня - 39,25 грн/долл. Курс гривни к евро также остался на уровне предыдущего дня - 41,30 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" снизился на 10 копеек - до 38,90 грн за доллар. Курс евро к гривне не изменился - 41,00 грн/евро.