Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,60 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева остался на уровне предыдущего дня - 39,25 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс гривни к евро также остался на уровне предыдущего дня - 41,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,60 грн за долл., евро - 40,50 грн за евро.

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Курс в условиях войны

После российского вторжения в Украину, Национальный банк 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

А уже 21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ прогнозирует, что наличный курс доллара в Украине в марте будет находиться в пределах коридора от 38 до 44 грн/долл. По его прогнозу, с 1 апреля добавится негативный фактор, который может повлиять на девальвацию гривни. Речь идет о возможности для нерезидентов вывести доходы, которые они получат на рынке ОВГЗ.

Финансовый эксперт Сергей Фурса считает, что падение наличного доллара полезно для экономики государства. Эксперт напомнил, что с начала года украинцы покупали доллар по курсу 40 гривень 60 копеек, в марте курс покупки в среднем 38 гривень 60 копеек, однако он говорит, что не стоит ждать падения цен на продукты.

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