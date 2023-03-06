Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,30 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" снизился на 10 копеек - до 38,90 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне не изменился - 41,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,30 грн/долл., евро - 40,00 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,32 грн.

Курс во время войны

Почти через три месяца после российского вторжения в Украину, Национальный банк Украины отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

В июле 2022 года Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25%. Курс был установлен на отметке 36,57 грн/долл.

Аналитик Алексей Кущ прогнозирует, что с 1 апреля добавится негативный фактор, который может повлиять на девальвацию гривни. По его словам курс доллара в Украине в марте будет находиться в пределах коридора от 38 до 44 грн/долл.

В свою очередь директор департамента казначейства Банка COMINBANK Герман Марченко считает, что курсовой коридор уже изменился. Эксперт считает, что с 6 по 12 марта на валютном рынке будет сохраняться относительная стабильность со незначительными колебаниями наличного курса в пределах 38-39, 5 грн за доллар и 40-41 грн за евро

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