Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 1 августа, укрепился, до 37,55 грн/долл.
Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также укрепился и сегодня составляет 41,7 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,00 грн за долл., евро - 40,99 грн за евро.
Что сейчас происходит с курсом
Как сообщал УНИАН, курс наличного доллара у "ПриватБанка" 29 июля подешевел на 10 копеек – до 37,55 грн за доллар. Курс евро в финучреждении не менялся и составлял 41,95 грн/евро.
В банковских обменниках курс гривны к доллару 31 июля остался на уровне предыдущего показателя - 37,80 грн/долл. Относительно евро курс гривни также не изменился и составил 41,95 грн/евро.
По прогнозам инвестгруппы ICU, наличная гривня ослабела на прошлой неделе, но это ослабление, вероятнее всего, будет непродолжительным.
По словам аналитиков компании, в целом ситуация на валютном рынке не претерпела особых изменений, интерес населения к приобретению валюты для размещения на депозитах почти не изменился.
Экономист Борис Кушнирук считает, что ситуация на валютном рынке сейчас меняться не будет, поскольку она почти полностью контролируется интервенциями Национального банка.