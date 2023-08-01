Курс евро сегодня составляет 41,65 грн/евро.

Наличный курс гривни к доллару в "ПриватБанке" укрепился на 28 копеек, – до 37,27 грн за доллар (со вчерашних 37,55 грн за доллар). Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,72 грн/долл., евро - 40,70 грн/евро.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро в финучреждении подешевел на 20 копеек и составляет 41,65 грн/евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,84 грн.

Курс во время войны

Как сообщал УНИАН, согласно высказыванию аналитика Алексея Козырева, курс наличного доллара в большинстве банков в течение ближайших дней будет находиться в пределах от 36,55 грн/долл. до 37,90 грн/долл. В обменниках финансовых компаний коридор курсов покупки и продажи американской валюты будет составлять от 36,60 грн/долл. до 37,75 грн/долл.

Видео дня

По экспертному мнению, из-за практически несуществующего "зернового коридора" Национальному банку Украины придется активно продавать валюту, чтобы удерживать и закрывать дефицит валюты на рынке. По подсчетам Козырева, на это действо Национальному банку понадобится потратить от 400 до 600 миллионов долларов в течение недели.

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