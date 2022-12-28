В первые недели 2023 года крутых резких изменений на валютном рынке ожидать не стоит, отметил эксперт.

Наличный курс доллара в Украине в первые месяцы 2023 года может вырасти на 2-3%, т.е. на 1-1,2 гривни за доллар. Значит, в начале года доллар может стоить от 38,8 до 42,2 грн/долл.

Такой прогноз сделал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, отметив, что такие колебания возможны, если не произойдет резких изменений на фронте, передает "Обозреватель".

Эксперт уверен, что в первые недели 2023 года крутых резких изменений на валютном рынке ожидать не стоит.

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"Учитывая непростые реалии, сейчас прогнозировать сложно. Никакой прогноз не способен учесть непредсказуемые экономические и политические обстоятельства войны, последствия боевых действий. Поэтому курсовую ситуацию в течение января-февраля с осторожностью можно охарактеризовать как "контролируемую": на рынке допустимы колебания курса в пределах 2-3%", - отметил Марченко.

По мнению банкира, валютный рынок в следующем году в целом будет зависеть прежде всего от войны и ее последствий.

Курс доллара в 2023 году - прогнозы

Как отметил кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, курс доллара в Украине в 2023 году вполне может перевалить за отметку в 50 грн/долл., это лишь вопрос времени. Такой курс уже закладывают в свои цены продавцы товаров.

Руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий прогнозирует, что наличный курс доллара в Украине может измениться уже в ближайшее время. Речь идет о конце декабря и первой неделе января.