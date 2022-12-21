На курс доллара в указанный период будут влиять традиционные высокие бюджетные расходы.

Наличный курс доллара в Украине может измениться в ближайшее время. Речь идет о конце декабря и первой неделе января.

Такой прогноз сделал руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий, отметив, что на курс доллара в указанный период будут влиять традиционные высокие бюджетные расходы, передает "Обозреватель".

"Мы знаем, что традиционно к концу года курс доллара растет по отношению к гривне из-за очень высоких бюджетных расходов, которые частично переходят на валютный рынок. Скорее всего, этот фактор как-то может влиять на наличный курс. Но не будет сильно влиять, потому что все же официальный курс точно никуда не будет двигаться", - отметил он.

По прогнозу эксперта, но в ближайшие две недели курс доллара может увеличиться на 50 копеек:

"То есть, скорее всего, будет незначительная, но все же девальвация гривни в ближайшие две недели".

Курс доллара в Украине: сколько стоит доллар 19-20 декабря

Напомним, в банковских обменниках Киева 20 декабря курс гривни к доллару ослаб на 1 копейку - до 40,15 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослаб на 3 копейки - до 42,23 грн/евро.

А 19 декабря курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего показателя - 39,75 грн за доллар. Курс евро к гривне также остался на уровне предыдущего дня - 41,90 грн/евро.