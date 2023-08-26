Аналитики предполагают, что НБУ "отпустит" фиксированный курс.

Курс доллара в Украине осенью может немного снизиться, но это будет рыночное колебание. Однако, постоянного снижения ожидать не стоит. Такой прогноз сделал финансовый аналитик Андрей Шевчишин, передает 24 канал.

"Стоимость валюты может снизиться на день или несколько дней, но какое-нибудь устойчивое снижение вряд ли будет. Тем более если Нацбанк изменит валютную политику, а соответственно изменит фиксированный курс, то межбанк и наличный курс будут близки друг к другу", - отметил эксперт.

По его мнению, курс будет находиться в пределах 41- 42 гривень. Возможно, наличный курс будет даже немного выше.

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Специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетман отметил, что НБУ давно шел к тому, чтобы "отпустить" курс, поэтому осенью стоит этого ожидать.

"Как я уже отмечал: у нас есть рекордные золото-валютные резервы, у нас есть поступление валюты, у нас есть профицитный текущий платежный баланс. Так что, если курс отпустят, то можно ожидать даже ревальвации - укрепления гривны до 35 или до 33 гривень", - сказал он.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 25 августа

Напомним, в банковских обменниках наличный курс гривны к доллару 25 августа незначительно ослабел на 2 копейки - до 38,70 грн за доллар. Относительно евро курс гривны подорожал на 10 копеек и составлял 42,10 грн за евро.

А наличный курс гривны к доллару в "ПриватБанка" 25 августа остался на уровне предыдущего показатель - 38,35 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении подешевел на 10 копеек – до 42,00 грн за евро.

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