Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 42,02 грн.

Наличный курс гривны к доллару у "Приватбанка" сегодня, 25 августа, остался на уровне предыдущего показатель - 38,35 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении подешевел на 10 копеек – до 42,00 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,75 гривен, евро - по курсу 41,00 гривен за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 42,02 грн.

Курс валют в Украине

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 25 августа, незначительно ослабел на 2 копейки - до 38,70 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривны подорожал на 10 копеек и составил 42,10 грн за евро.

До полномасштабной войны в Украине был плавающий курс доллара, однако в первый день российского вторжения Нацбанк зафиксировал курс на уровне 29,25 грн/долл (позже курс был ослаблен до 36,57 грн/долл.). В июне 2023 года регулятор принял Стратегию смягчения валютных ограничений и перехода к большей гибкости обменного курса как один из структурных маяков в рамках программы сотрудничества с МВФ.

Однако для возвращения к плавающему курсообразованию должны сложиться определенные факторы: макроэкономическая стабильность, финансовая стабильность, международная финансовая помощь, ситуация на фронте, инфляция и ситуация в банковской системе, подчеркнул член Совета НБУ Василий Фурман.

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