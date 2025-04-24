На начало мая официальный курс будет находиться в пределах 41,2-41,6 грн, прогнозирует Лесовой.

Начало сезона налоговых выплат может повлиять на валютный рынок - предложение валюты может быть выше спроса. Кроме того, стоит ожидать, что курсовые показатели межбанка и наличного рынка снова выровняются, а разница между курсами будет почти нулевой.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"Текущие курсовые изменения, как и в течение всего времени действия режима управляемой гибкости, будут сглаженными и не критичными. По нашим расчетам, спрос и предложение будут находиться в балансе, объем валютных интервенций будет находиться на приемлемом уровне", - сказал эксперт.

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Как и ранее, кроме системных действий Нацбанка, главными факторами, которые будут влиять на валютный рынок, будут сугубо экономические: развитие экспорта (возможность получения валютной выручки для пополнения международных резервов), объем получаемой международной финансовой помощи, позволяющей покрывать бюджетный дефицит, развитие основных отраслей экономики: АПК, ВПК, строительства и т.д..

Что касается других косвенных факторов, таких, как, к примеру, ситуация на фронте, мирные инициативы, внутриполитические процессы, то их влияние на валютный рынок возможно в привязке к экономическим факторам, однако вряд ли они могут "действовать" отдельно, считает Лесовой.

"Конечно, ежедневные новости могут быть разными и достаточно противоречивыми, что будет изрядно забивать общественное сознание, однако вряд ли на валютном рынке может возникнуть паника или чрезмерный ажиотаж. Поэтому мы предполагаем, что на начало мая официальный курс будет находиться в пределах 41,2-41,6 грн. Таким образом, за 4 месяца по сравнению с началом года, официальный курс может быть ниже на 1,5-1%", - сказал банкир.

Что касается ситуации на валютном рынке в мае, то на этот месяц, по словам эксперта, может прийтись кульминация роста потребительских цен, что может сказаться на курсовых показателях (в мае цены могут вырасти до 1,5%, а годовая инфляция будет находиться в пределах 13-15%).

"Мы предполагаем, что майские изменения курса доллара составят около 1%, а официальный курс может колебаться в диапазоне 41,6-42 грн/долл. При этом текущие изменения не будут ни резкими, ни угрожающими: потенциальные проблемы будет сглаживать действие режима управляемой гибкости", - отметил банкир.

Лесовой добавил, что актуальной будет оставаться неопределенность - события на фронте, вопрос завершения войны, переговоров, а также влияния отсроченных пошлин США на возможности наших партнеров и в дальнейшем оказывать помощь.

"Конечно, отчасти мы будем сталкиваться с изменениями настроений граждан, связанных с появлением в информационном пространстве многообразия совершенно разных провокационных, враждебных сообщений. Однако, как это случалось не раз, изменчивость общественных настроений во время войны - вещь достаточно обыденная. Я считаю, что вряд ли "новости" способны возбудить ажиотаж на валюту", - сказал он.

Основные показатели валютного рынка с 28 апреля по 4 мая, по прогнозу эксперта, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,2-41,6 грн/долл. и 45-48 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,6 грн/долл. и 45-48 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составил 41,63 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,50 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,83 грн/евро, а курс продажи - 47,51 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 24 апреля вырос на 20 копеек и составляет 41,90 гривни за доллар, как и днем ранее. Курс евро в банке сегодня остался неизменным - 48,00 гривень за евро.

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