Продать доллар можно в среднем по курсу 41,05 грн, евро - 45,20 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 7 октября, снизился на 5 копеек - до 41,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,05 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 45,85 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,20 грн за евро.

Какой курс доллара сегодня в Киеве

В валютных обменниках Киева доллар сегодня остался на прежнем уровне и составляет 41,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,40 грн). Курс наличного евро в обменниках снизился на 6 копеек и составляет 45,84 грн/евро (курс продажи - 45,65 грн/евро).

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Таким образом, 100 долларов в гривнах будет в среднем 4145 гривен.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс гривны в сентябре колебался в обе стороны под действием ряда причин. Спрос на иностранную валюту вырос, реагируя на сезонные факторы, но международная помощь позволила увеличить продажу валюты для компенсации дефицита, говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Нацбанк установил на 7 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 45,43 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 9 копеек.

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