Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 45,87 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 7 октября, остался на уровне предыдущего дня и составляет 41,45 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 10 копеек и составляет 45,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,85 грн, евро - по курсу 44,90 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и снова составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также неизменен - 45,87 грн.

Таким образом, 100 долларов в гривнах ПриватБанк отдает за 4 145 грн/долл.

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В валютных обменниках Киева доллар сегодня остался на прежнем уровне и составляет 41,45 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,40 грн. Курс наличного евро в обменниках снизился на 6 копеек и составляет 45,84 грн/евро. При этом курс продажи европейской валюты находится на уровне 45,65 грн/евро.

НБУ установил на 7 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 3 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс Нацбанка по евро на понедельник установлен на уровне 45,43 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 9 копеек.

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