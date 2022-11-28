Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 5 копеек – до 40,35 грн/долл.
Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также укрепился на 5 копеек - до 41,25 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,80 грн за долл., евро – 40,50 грн за евро.
Война в Украине и ситуация с курсом:
До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни. Регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования состояния валютного рынка.
Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.
21 июля НБУ ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.
В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин спрогнозировал средний курс гривни на уровне более 42 грн/долл.
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