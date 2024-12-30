Продать доллар можно в среднем по курсу 41,75 грн, евро - 43,50 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 30 декабря, вырос на 5 копеек и в среднем составляет 42,30 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,75 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 44,20 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,50 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве сегодня

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,35 грн/долл., а продать доллар можно за 42,30 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,40 грн/евро, курс продажи - 44,20 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 30 декабря, составляет 93,684 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 936 414 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 30 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,94 грн/долл., то есть гривна ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал УНИАН, что курс доллара в течение 2025 года будет колебаться с периодами роста и снижения, однако постепенно гривна может ослабиться до уровня в 46-47 грн/долл.

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