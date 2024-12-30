Курс доллара к гривне в течение 2025 года будет колебаться с периодами роста и снижения, однако постепенно гривня может ослабиться до уровня в 46-47 грн/долл.
Такой прогноз озвучил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.
Эксперт отметил, что сейчас можно лишь очертить основные факторы, которые могут сказаться на курсовых показателях.
"Это и ход войны, и общая экономическая ситуация - от развития стратегических отраслей до уровня благосостояния граждан (особого внимания заслуживает уровень инфляции), объем международной финпомощи, объем международных резервов и т.д.", - отметил банкир.
В то же время Лесовой напомнил, что средневзвешенный курс в бюджете на 2025 год заложен на уровне 45 грн/долл.
"То есть, по аналогии 2024 года, это означает, что курсовые показатели будут изменчивыми с этапами роста и снижения, однако в конце 2025 года они могут колебаться в диапазоне 46-47 грн", - считает он.
По словам эксперта, в течение 2024 года на рынке происходила мягкая девальвация с постепенным ростом валютных курсов. При этом можно выделить пиковые периоды, когда больше всего рос доллар: март-апрель и май.
"За эти три весенних месяца официальный курс доллара сделал рывок аж на 6% - курс вырос с 38,04 грн (на 1 марта) до 40,45 грн (по состоянию на 1 июня)", - сказал Лесовой.
Курс валют в Украине - главные новости
Нацбанк Украины установил на 30 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,94 грн/долл., то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,75 гривни за один евро, то есть гривня снизилась сразу на 24 копейки.