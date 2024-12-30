На валютный курс может повлиять ряд различных факторов - от хода войны до объема золотовалютных резервов.

Курс доллара к гривне в течение 2025 года будет колебаться с периодами роста и снижения, однако постепенно гривня может ослабиться до уровня в 46-47 грн/долл.

Такой прогноз озвучил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

Эксперт отметил, что сейчас можно лишь очертить основные факторы, которые могут сказаться на курсовых показателях.

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"Это и ход войны, и общая экономическая ситуация - от развития стратегических отраслей до уровня благосостояния граждан (особого внимания заслуживает уровень инфляции), объем международной финпомощи, объем международных резервов и т.д.", - отметил банкир.

В то же время Лесовой напомнил, что средневзвешенный курс в бюджете на 2025 год заложен на уровне 45 грн/долл.

"То есть, по аналогии 2024 года, это означает, что курсовые показатели будут изменчивыми с этапами роста и снижения, однако в конце 2025 года они могут колебаться в диапазоне 46-47 грн", - считает он.

По словам эксперта, в течение 2024 года на рынке происходила мягкая девальвация с постепенным ростом валютных курсов. При этом можно выделить пиковые периоды, когда больше всего рос доллар: март-апрель и май.

"За эти три весенних месяца официальный курс доллара сделал рывок аж на 6% - курс вырос с 38,04 грн (на 1 марта) до 40,45 грн (по состоянию на 1 июня)", - сказал Лесовой.

Курс валют в Украине - главные новости

Нацбанк Украины установил на 30 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,94 грн/долл., то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,75 гривни за один евро, то есть гривня снизилась сразу на 24 копейки.

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