Курс гривны к евро установлен на уровне 43,75 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 30 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,94 грн/долл., то есть гривна ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,75 гривен за один евро, то есть гривна снизилась сразу на 24 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,95/41,99 грн/долл., евро - 43,77/43,80 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 27 декабря, снизился на 5 копеек и в среднем составляет 42,25 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,70 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также подешевел на 5 копеек и составляет 44,15 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,50 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 27 декабря, остался на прежнем уровне и составляет 42,20 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня также не менялся и составляет 44,30 грн за евро.

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