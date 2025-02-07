Продать доллар можно в среднем по курсу 41,40 грн, евро - 42,90 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 7 февраля, снизился на 10 копеек и в среднем составляет 41,90 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,40 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 31 копейку и составляет 43,48 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,90 грн за евро.

Какой сейчас курс в обменниках

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром снизилась до 41,55 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,53 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,45 грн/евро, курс продажи - 43,25 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 7 февраля, составляет 96 767 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 003 640 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе стоит ожидать, что общая картина на валютном рынке будет оставаться почти без изменений: Нацбанк будет внимательно следить за уровнем спроса, при необходимости утоляя его валютными интервенциями.

Как и раньше, межбанк фактически будет диктовать курсовую повестку для наличного рынка, а разница между безналичным и наличным курсами будет находиться в пределах 0,3 гривни.

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