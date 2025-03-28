Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, евро - 44,55 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 28 марта, снизился на 4 копейки и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 8 копеек и составляет 45,10 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,55 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,52 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,42 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,10 грн/евро, а курс продажи - 44,95 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 28 марта, составляет 85 170 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 530 620 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 28 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,49 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня также усилила позиции. Так, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 44,75 грн за один евро, то есть гривня укрепилась также на 7 копеек.

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