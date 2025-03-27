Курс гривни к евро установлен на уровне 44,75 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 28 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,49 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна также усилила позиции. Так, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 44,75 грн за один евро, то есть гривня укрепилась также на 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,47/41,50 грн/долл., а евро - 44,71/44,73 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 27 марта снизился на 6 копеек и в среднем составляет 41,84 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,25 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 12 копеек и составляет 45,18 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,60 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 27 марта подешевел на 5 копеек и составляет 41,75 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился также на 5 копеек и составляет 45,25 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривни, а евро - по курсу 44,25 гривни за единицу иностранной валюты.

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