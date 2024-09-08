По словам аналитика, финансисты ожидают возврата котировок доллара на межбанке до 41,30-41,40 гривень.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 8 сентября, в большинстве обменников финкомпаний и работающих в выходные отделений банков будет в пределах коридора: прием от 40,70 до 41,20 грн/долл. и продажа от 41,25 до 41,55 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается курса евро, то стоимость евровалюты на наличном рынке будет в пределах: прием от 45,20 до 45,80 грн/евро и продажа от 45,90 до 46,20 грн/долл., добавил эксперт.

"Оптовые пункты обмена валют традиционно будут готовы поднять свой курс приема на 3-5 копеек на долларе и евро, а также выставить свои курсы продажи этих валют гражданам на те же 3-5 копеек ниже, при условии, если вы готовы к обмену сумм от 1000 долларов или 1000 евро", - считает аналитик. Видео дня

Козырев добавил, что финансисты ожидают скорого возврата котировок доллара на межбанке в пределах до 41,30-41,40 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Как рассказал УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, на следующей неделе валютный рынок будет находиться на относительно стабильном уровне, особые курсовые изменения маловероятны.

По его словам, несмотря на инфляционное давление и в придачу эмоциональную составляющую - перебои с энергоснабжением - регулятору удастся сбалансировать спрос и предложение, усиливая собственное присутствие на межбанке.

По прогнозу Лесового, основные показатели изменений будут происходить в новых валютных коридорах: на межбанке 41-41,6 грн/долл. и 44-46 грн/евро, на наличном рынке 41,2-41,8 грн/долл. и 44-46,5 грн/евро. Однако слишком незначительные изменения будут восприниматься рынком без чрезмерного предостережения.

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