Обменники финкомпаний продолжат работать в формате торговли валютой "с оборота". отметил эксперт.

В большинстве обменников финкомпаний в воскресенье, 7 января, курс доллара будет находиться в пределах широкого коридора: прием от 38,30 до 39,20 грн/долл. и продажа от 39,25 до 39,85 грн/долл.

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, курс евро в обменниках финкомпаний будет в пределах: прием от 41,70 до 42,90 грн/евро и продажа от 42,95 до 43,50 грн/евро, передает "Минфин".

По его прогнозу, ключевыми факторами для курсообразования на наличном рынке в ближайшее время для владельцев обменников будут:

Видео дня

тренд по курсу доллара на межбанке и активность на этом рынке Нацбанка, поведение пары евро/доллар на международных площадках;

объем платежеспособного спроса и уровень конкуренции между обменниками в конкретном регионе;

психологические ожидания бизнеса и населения.

"В условиях большого числа неизвестных, финансисты не будут спешить сейчас снижать свои ценники в обменниках. Хотя и продолжат работать в формате "с оборота", но только с широкими уровнями спреда и частой сменой курсов в течение дня. Поэтому не стоит ожидать от владельцев обменников существенного проседания котировок покупки и продажи наличной валюты на этих выходных", - отметил эксперт.

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Напомним, заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что рост курса доллара, который наблюдается в последнее время, обусловлен рядом факторов, но любые изменения курса являются нормальным явлением при режиме гибкого курсообразования:

"При режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается (как это, например, было в октябре и первой половине ноября)".

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