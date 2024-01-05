Курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 41,57 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 8 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 38,08 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 4 копейки по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 41,57 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,07/38,09 грн/долл., евро – 41,49/41,49 грн / евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 5 января, подорожал на 10 копеек – до 38,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 42,90 грн за евро.

Как рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, ослабление гривни в конце 2023 года в первую очередь обусловлено сезонными факторами. Во-первых, спрос на валюту увеличился в результате рекордных расходов бюджета в декабре. Во-вторых, традиционно в конце года растет спрос на валюту со стороны населения.

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