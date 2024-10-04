Курс гривни к евро установлен на уровне 45,43 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 7 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 3 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривня также усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 45,43 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 9 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,16/41,19 грн/долл., евро - 45,42/45,44 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня упал на 3 копейки и составляет 41,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,39 грн). Курс наличного евро в обменниках снизился сразу на 20 копеек и составляет 45,90 грн/евро (курс продажи - 45,75 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 4 октября, снизился на 5 копеек и составляет 41,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также пошел вниз на 10 копеек и составляет 46,00 грн за евро.

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