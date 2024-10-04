Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро - 45,45 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 4 октября, остался на прежнем уровне - 41,55 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 46,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,45 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня упал на 3 копейки и составляет 41,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,39 грн).

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Курс наличного евро в обменниках снизился сразу на 20 копеек и составляет 45,90 грн/евро (курс продажи - 45,75 грн/евро).

Курс валют в Украине - последние новости

На пятницу, 4 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 грн/долл. Таким образом, гривня укрепилась на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что в течение следующей недели и до середины октября на валютном рынке маловероятны какие-то глобальные курсовые изменения.

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