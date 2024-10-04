Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 45,87 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 4 октября, снизился на 5 копеек и составляет 41,45 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня также пошел вниз на 10 копеек и составляет 46,00 грн за евро. Журналисты узнали, что продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,85 грн, евро - по курсу 45,00 грн за единицу иностранной валюты:

"Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и снова составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 21 копейку - до 45,87 грн".

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В пятницу, 4 октября, наличный курс доллара к гривне в банках Украины остался на прежнем уровне - 41,55 грн за доллар в среднем. Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро - 45,45 грн.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что в течение следующей недели и до середины октября на валютном рынке маловероятны какие-то глобальные курсовые изменения. В недельном измерении курсовые изменения будут незначительными и будут происходить в рамках валютных коридоров.

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