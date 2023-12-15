Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 41,32 грн.

Курс доллара к гривне у "Приватбанка" сегодня, 15 декабря, остался на уровне предыдущего показателя - 37,45 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении подорожал на 20 копеек и составляет 41,05 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,95 грн, евро - по курсу 40,05 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 34 копейки - до 41,32 грн.

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Курс валют в Украине: последние новости

Как сообщает УНИАН, наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 15 декабря, уменьшился на 5 копеек - 37,65 грн за доллар в среднем (со вчерашних 37,70 грн). Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 41,05 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня несколько подешевел - на 10 копеек, до 37,55 грн/долл. (продать доллар можно за 37,48 грн). Курс евро же в обменниках подорожал сразу на 18 копеек, до 41,08 грн/евро (курс продажи - 40,80 грн/евро).

Ранее начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН спрогнозировал, что будет с долларом в Украине на следующей неделе.

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