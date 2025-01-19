Оптовые обменные пункты будут готовы ставить свой ценник приема валюты выше, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 19 января, в большинстве обменников финкомпаний и открытых в выходные отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,90 до 42,50 грн/долл. и продажа - от 42,60 до 42,90 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

А курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 43,30 до 43,95 грн/есро и продажа - от 44,00 до 44,60 грн/евро.

"Разброс по котировкам продаж евро в разных сетях обменников будет оставаться значительным. Это зависит от точки зрения владельцев обменных пунктов на дальнейшие перспективы евро и от их индивидуальных задач", - отметил эксперт.

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Козырев добавил, что оптовые обменные пункты будут готовы несколько "двигаться" по курсу приема (ставить свой ценник приема выше) и продажи валюты в пределах до 3-5 копеек по доллару и 5-10 копеек по евро.

Курс доллара в Украине 20 января

Напомним, как писал УНИАН, Национальный банк Украины установил на 20 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,13 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки.

А официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,37 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 5 копеек.

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