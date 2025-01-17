Екатерина Жирий

Курс гривни к евро установлен на уровне 43,37 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 20 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,13 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 4 копейки.

Относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, немного ослабила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,37 грн за один евро, то есть гривня снизилась на 5 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,08/42,11 грн/долл., евро - 43,30/43,31 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 17 января, снизился на 10 копеек и составляет 42,70 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 44,15 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,10 грн, евро - по курсу 43,15 грн за единицу иностранной валюты.

При благоприятных военных и экономических обстоятельствах привязка гривны к евро может произойти не ранее 2028 года. Такое мнение высказал председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов. По его словам, пока отказа от доллара США, как курсообразующей валюты, не произойдет.

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