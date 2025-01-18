Эксперт считает, что экономические факторы, от которых будет зависеть курс валют, благоприятные.

Ситуация на валютном рынке Украины в середине января ожидается относительно спокойная. Национальный банк продолжает контролировать ситуацию при помощи валютных интервенций.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что на заседании монетарного комитета НБУ 23 января регулятор, чтобы еще немного укрепить позиции гривни, может увеличить учетную ставку до 14%, соответственно ситуация на валютном рынке может приобрести признаки временного спокойствия.

Согласно прогнозу банкира, до 26 января курс доллара будет в пределах 42-42,5 гривни за доллар на межбанке и 42,2-43,2 гривни за доллар на наличном рынке.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях до 26 января в Украине будет стоить 4220 – 4320 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдется в 42200 – 43200 гривень.

Курс доллара в Украине до конца марта - прогноз експерта

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает, что в первом квартале 2025 года курсовые показатели доллара и евро вряд ли выйдут из-под контроля.

Согласно его прогнозу, в первые месяцы 2025 года не будет считаться катастрофой, если в конце марта курс будет находиться в коридоре от 42-42,8 гривни за доллар.

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