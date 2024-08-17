Потенциальные покупатели валюты пока не "смогут окончательно и надолго расслабиться", отметил аналитик.

Курс доллара в Украине на выходных, 17 и 18 августа, в большинстве обменников финкомпаний и работающих отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 40,60 до 41,30 грн/долл. и продажа от 41,35 до 41,65 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается евро, то, по его прогнозу, владельцы обменников курс евровалюты выставят в пределах: прием от 44,50 до 45,40 грн/евро и продажа от 45,50 до 45,85 грн/евро.

"Евровалюта останется главным инструментом для спекулятивного заработка на этих выходных", - отметил эксперт. Видео дня

По его словам, потенциальные покупатели валюты пока не "смогут окончательно и надолго расслабиться":

"Слишком уж много факторов сейчас работают против гривны и условное снижение напряжения на валютном рынке последних дней будет очень недолгим. В данной ситуации в субботу и воскресенье большинство обменников продолжит работать со средним размером спреда между покупкой и продажей валюты в пределах 20-25 копеек по доллару и 20-35 копеек по евро".

Курс доллара в Украине на 19 августа

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 19 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,21 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 7 копеек.

А официальный курс НБУ относительно евро на завтра установлен на уровне 45,30 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 1 копейку.

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