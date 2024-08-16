Курс гривни к евро установлен на уровне 45,30 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 19 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,21 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

При этом относительно евро национальная валюта укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на завтра установлен на уровне 45,30 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 1 копейку, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,27/41,29 грн/долл., евро – 45,36/45,37 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 16 августа, снизился на 10 копеек – до 41,45 грн за доллар в среднем. Продать доллар можно в среднем по курсу 41,00 грн, евро – 45,00 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 16 августа, снизился на 5 копеек – до 41,35 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,32 грн, евро – 45,45 грн.

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