Продать доллар можно в среднем по курсу 40,50 грн, евро – 43,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 14 июня, вырос на 15 копеек и составляет 41,05 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,50 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44,45 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,70 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 12 копеек и составляет 41,05 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,92 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 44,45 грн/евро (курс продажи – 44,28 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 14 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,69 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 25 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом официального курса доллара в Украине.

Вчера, 13 июня, курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 5 копеек – до 40,95 грн за доллар. Курс евро в финучреждении тогда же подорожал на 10 копеек и составлял 44,45 грн за евро.

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