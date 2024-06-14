Курс гривни к евро установлен на уровне 43,48 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 17 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,65 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта значительно укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 43,48 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 41 копейку, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 40,65/40,68 грн/долл., евро – 43,47/43,49 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 12 копеек и составляет 41,05 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,92 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 44,45 грн/евро (курс продажи – 44,28 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 14 июня, вырос на 10 копеек – до 41,05 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 44,45 грн за евро.

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