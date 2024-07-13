Владельцы обменников продолжат работать в формате "с оборота", отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в большинстве обменников финкомпаний и отделений банков в субботу, 13 июля, будет находиться в пределах коридора: прием от 40,60 до 40,95 грн/долл. и продажа от 41,00 до 41,35 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

А курс евровалюты финансисты выставят в пределах: прием от 43,90 до 44,45 грн/евро и продажа от 44,70 до 45,15 грн/евро, уверен эксперт

"Владельцы обменников продолжат работать в формате "с оборота". Но с постоянной оглядкой на официальную информацию и на слухи о реструктуризации внешних долгов Украины. Причем как позитивные, так и, возможно, негативные новости с переговоров приведут к расширению спреда между покупкой и продажей валюты на нашем наличном рынке, так как валютные риски для владельцев обменников вырастут", - отметил он. Видео дня

Курс доллара в Украине на 15 июля

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,04 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 16 копеек.

А официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 44,69 грн/евро, то есть гривня снизилась на 31 копейку.

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