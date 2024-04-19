Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,00 грн, евро - 42,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 19 апреля, вырос на 15 копеек и составляет 40,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня, в свою очередь, не изменился и составляет 42,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,40 грн, евро - по курсу 41,90 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подорожал на 16 копеек и сравнялся с наличным - 40,00 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 19 копеек и составляет 42,55 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 15 копеек - до 40,00 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,90 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подорожал также на 15 копеек и составляет 43,05 грн/евро (курс продажи - 42,85 грн/евро).

Национальный банк Украины снова поднял курс доллара до исторического максимума, установив на пятницу, 19 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,60 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 42,28 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 22 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

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