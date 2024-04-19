Продать доллар можно в среднем по курсу 39,45 грн, евро – 42,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 19 апреля, вырос на 6 копеек – до 39,95 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,45 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 42,95 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,30 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 15 копеек – до 40,00 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,90 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подорожал также на 15 копеек и составляет 43,05 грн/евро (курс продажи – 42,85 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 19 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,60 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 42,28 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 22 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, ситуация на валютном рынке в конце апреля мало чем будет отличаться от событий в течение всего месяца, однако возможно кратковременное снижение курса иностранных валют.

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