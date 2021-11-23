Курс гривни к евро установлен на уровне 30,24 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 24 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,86 грн/долл., то есть гривня ослабла на 20 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,24 грн/евро, то есть гривня ослабла на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,89/26,91 грн/долл., к евро - на уровне 30,23/30,25 грн/евро.

Курс на 23 ноября:

Национальный банк Украины на вторник, 23 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,66 грн/долл., то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз:

Эксперты прогнозируют, что к концу ноября курс доллара будет стоить ориентировочно 27 гривень.

Автор: Екатерина Жирий