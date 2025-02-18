Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, евро - 43,86 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 18 февраля, снизился на 9 копеек и составляет 41,79 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 43,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,19 гривни, а евро - по курсу 42,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник подешевел на 18 копеек и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 18 февраля, также подешевел - до 43,86 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 18 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,56 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек.

Относительно европейской валюты гривна также усилила позиции: официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,52 гривни за один евро, то есть гривня выросла также на 7 копеек.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня снизился до 41,65 грн/долл., а продать доллар можно по этому же курсу - 41,65 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,80 грн/евро. При этом курс продажи европейской валюты составляет 43,60 гривни за евро.

Член Совета Нацбанка Василий Фурман отметил, что ситуация на валютном рынке в Украине в 2025 году обещает быть стабильной и прогнозируемой. НБУ преследует главную цель - стабильность на рынке.

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