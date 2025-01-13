Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,74 грн, евро - 44,67 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 13 января, не изменился и составляет 42,98 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 44,50 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,38 грн, а евро - по курсу 43,50 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник составляет 42,74 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 13 января вырос до 44,67 грн.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 13 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,28 гривни за доллар, то есть гривна осталась на прежнем уровне, который в пятницу стал историческим максимумом.

Относительно европейской валюты гривня незначительно ослабилась: официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 43,57 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 1 копейку.

В обменниках Киева средний курс доллара сегодня составил 43,00 грн/долл., а продать доллар можно за 42,95 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,37 грн/евро, а курс продажи - 44,06 грн/евро.

При этом начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на этой неделе курс валюты будет в пределах 42-42,8 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро на наличном рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: