Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 1 июля, вырос на 3 копейки - до 40,85 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 44,00 грн за евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,25 грн, евро - по курсу 43,00 грн за единицу иностранной валюты.
Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не менялся и составляет 40,82 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал до 44,05 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 4 копейки и составляет 40,82 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,73 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 10 копеек - до 41,05 грн/евро (курс продажи - 43,85 грн/евро).
Национальный банк Украины установил на понедельник, 1 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,45 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 43,27 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 8 копеек, по сравнению с курсом пятницы.
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что потенциальный дефолт может повлиять на курс валют в Украине, вызвав девальвацию гривны, однако это не будет критичным для украинцев.