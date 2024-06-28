Даже при негативном сценарии золотовалютных резервов достаточно для расчета с кредиторами.

Потенциальный дефолт может повлиять на курс валют в Украине, вызвав девальвацию гривны, однако это не будет критическим для украинцев, говорится в статье УНИАН "Дефолт уже в августе: какие шансы Украины и как это повлияет на карман каждого украинца".

"Негатив от недостижения консенсуса (между Минфином и кредиторами - УНИАН) будет - он ощутится на дополнительном давлении на гривну", - рассказал УНИАН финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Он отметил, что по сути, реструктуризация - это и есть форма дефолта.

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"Но, опираясь на все военные обстоятельства, мир не будет воспринимать достижение консенсуса "дефолтом", - считает Шевчишин.

По его словам, даже при негативном для нас сценарии золотовалютных резервов достаточно для расчета с кредиторами осенью. Однако это не является базовым сценарием, и Минфин в согласовании с МВФ пытается избежать этого.

"На мой взгляд, рядовым гражданам не нужно бояться слова "дефолт". Особенно, когда все доходы бюджета идут на военных, а остальные расходы покрываются за счет внешней помощи и заимствований", - отметил аналитик.

Потенциальный дефолт Украины - последние новости

По данным Reuters, Украина не смогла договориться с держателями облигаций о реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов. Такая ситуация грозит для Украины дефолтом.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что переговоры будут продолжаться. Он ожидает, что правительство достигнет соглашения до 1 августа.

Украина имеет всего несколько недель до завершения двухлетнего моратория на погашение облигаций на сумму 20 миллиардов долларов. Издание Bloomberg пишет, что Украина в условиях войны пытается сократить выплаты по долгам, чтобы сохранить ограниченные ресурсы и поддержать работу госслужб.

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