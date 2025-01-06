Курс гривны к евро установлен на уровне 43,91 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 7 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,20 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, доллар снова обновил исторический максимум.

Относительно европейской валюты гривня также значительно ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,91 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 58 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,23/42,26 грн/долл., а евро - 43,98/43,99 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в банках Украины 6 января вырос на 15 копеек и в среднем составляет 42,60 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,95 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 44,05 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,33 грн за евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 6 января вырос на 15 копеек и составляет 42,60 грн за доллар. Курс евро подешевел на 20 копеек и составляет 44,20 грн за евро.

Издание Bloomberg писало, что по состоянию на 2 января евро упал до самого низкого уровня по отношению к доллару за последние два года на фоне опасений относительно экономики Европы и разногласий в монетарной политике с США.

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